autostrade da gennaio rincari dei pedaggi

A partire da gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La decisione ha quindi annullato l’effort del governo di mantenere le tariffe congelate fino all’approvazione dei nuovi PEF regolatori, determinando un incremento dei costi per gli utenti delle autostrade italiane.

Pedaggi autostradali in aumento da gennaio 2026 dopo la sentenza della Corte Costituzionale che, respingendo il ricorso del Mit, denuncia lo stesso dicastero, «ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori». A seguito del semaforo rosso della Consulta al ricorso del Mit per il blocco dei pedaggi, l' Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha poi determinato che l'adeguamento tariffario all'inflazione sarà del 1,5 per cento. «Ciò è quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e di Art, sulle quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può più intervenire», spiega il Mit, aggiungendo che «per le società Concessioni del Tirreno p.

