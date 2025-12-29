Autostrade da gennaio i pedaggi aumenteranno dell’1,5%

A partire dal primo gennaio 2026, i pedaggi autostradali aumenteranno dell’1,5%, in linea con l’inflazione prevista per l’anno. Questo aggiornamento riguarda le concessionarie autostradali in fase di revisione dei loro Piani Economico-Finanziari e interesserà la rete a pedaggio gestita. L’incremento è stato stabilito per adeguarsi alle condizioni economiche e garantire la sostenibilità delle infrastrutture.

Roma, 29 dic. (askanews) – Dal primo gennaio 2026, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico – Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, è previsto un adeguamento tariffario dell'1,5%, pari all'indice di inflazione programmata per l'anno 2026. Ciò è quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e della Autorità di regolazione dei trasporti. Lo riferisce il ministero di Infrastrutture e trasporti, spiegando con un comunicato che si tratta di decisioni su cui lo stesso dicastero non può più intervenire.

