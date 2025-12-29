A partire dal 1° gennaio, le tariffe dei pedaggi autostradali subiranno un aumento, come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La variazione si applica a diverse tratte, influenzando i costi di viaggio degli utenti. Di seguito, si approfondiscono le nuove tariffe e le possibili implicazioni per i viaggiatori, in un contesto di aggiornamenti obbligatori alle politiche tariffarie autostradali.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è riuscito a bloccare l’aumento delle tariffe dei pedaggi autostradali. Dal 1° gennaio 2026 scatterà così un rincaro dell’1,5%. Il ministro Matteo Salvini attribuisce la responsabilità alla Corte Costituzionale, parlando di una sentenza che avrebbe “vanificato lo sforzo del ministero”. L’aumento è legato all’ inflazione programmata per il 2026 ed è stato ritenuto legittimo dalla Consulta. Oltre alle critiche del ministro, anche le opposizioni attaccano, ma puntano il dito proprio contro il titolare dei Trasporti. Dal primo gennaio, dunque, i pedaggi autostradali aumenteranno, con effetti che si rifletteranno sui costi di viaggio dei cittadini e sull’autotrasporto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Autostrade, aumenti sul pedaggio dal 1° gennaio: quanto costerà in più

