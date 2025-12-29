Autolinee Toscane dal 7 gennaio modifiche della Linea I

Autolinee Toscane comunica che a partire dal 7 gennaio 2026 saranno introdotte nuove corse sulla Linea I, valide dal lunedì al venerdì feriali. Queste modifiche sono state previste per migliorare il servizio e garantire una maggiore copertura delle esigenze di trasporto nella zona. Per ulteriori dettagli sugli orari e le fermate aggiornate, si consiglia di consultare il sito ufficiale o i canali informativi dell'azienda.

Autolinee Toscane informa che dal 7 gennaio 2026 saranno istituite delle nuove corse della Linea I con validità dal lunedì al venerdì feriali.Corsa in partenza alle ore 8:45 da Arezzo Terminal per San Zeno Zona Industriale Corsa in partenza alle ore 9:06 da San Zeno Zona Industriale per Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

