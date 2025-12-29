Autolinee dal 7 gennaio modifiche della Linea I
Autolinee Toscane comunica che a partire dal 7 gennaio 2026 verranno introdotte nuove corse sulla Linea I, attive dal lunedì al venerdì feriali.
Arezzo, 29 dicembre 2025 – Autolinee Toscane informa che dal 7 gennaio 2026 saranno istituite delle nuove corse della Linea I con validità dal lunedì al venerdì feriali - Corsa in partenza alle ore 8:45 da Arezzo Terminal per S. Zeno Zona Industriale - Corsa in partenza alle ore 9:06 da S. Zeno Zona Industriale per Arezzo Terminal - Corsa in partenza alle ore 17:55 da Arezzo Terminal per S. Zeno Zona Industriale - Corsa in partenza alle ore 18:16 da S. Zeno Zona Industriale per Arezzo Terminal. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita lei clienti a consultare il sito www.at-bus. 🔗 Leggi su Lanazione.it
