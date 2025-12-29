Autocompattatore in fiamme durante la raccolta dei rifiuti | distrutto il cassone
Questa mattina, intorno alle 8.40, un autocompattatore della Nocera Multiservizi è stato interessato da un incendio in via Napoli, durante le operazioni di raccolta dei rifiuti organici. L’incendio ha causato la completa distruzione del cassone del mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza nell’area.
Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 8.40, un autocompattatore della Nocera Multiservizi ha preso fuoco in via Napoli, causando un incendio che ha distrutto completamente il cassone del mezzo, impegnato nella raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
