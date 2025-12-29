Autobus tampona camion sulla A26 | un morto e venti feriti alcuni sono gravi

Nella serata di lunedì, sull'A26 all'altezza di Mele, si è verificato un incidente tra un autobus e un camion, provocando un morto e venti feriti, alcuni in condizioni gravi. L'incidente ha portato alla chiusura temporanea dell'autostrada in direzione di Genova Voltri. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.

