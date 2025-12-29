Autobus e tram meno passeggeri a Padova Orizzonti | Oltre le nuove linee serve efficienza

A Padova, il trasporto pubblico locale ha registrato un calo del 20% negli ultimi mesi, segnando un ritorno alla mobilità privata rispetto al periodo pre-Covid. Oltre all’introduzione di nuove linee, si rende necessaria una maggiore efficienza del servizio per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare l’offerta di trasporto pubblico nella città.

Un calo del 20% nell’utilizzo del trasporto pubblico locale: è questo il bilancio emerso dai dati più recenti a Padova, che evidenziano un ritorno alla mobilità privata più marcato rispetto al periodo pre-Covid. La media nazionale, per fare un confronto, registra un decremento molto più contenuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

