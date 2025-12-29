Autobus e tram meno passeggeri a Padova Orizzonti | Oltre le nuove linee serve efficienza
A Padova, il trasporto pubblico locale ha registrato un calo del 20% negli ultimi mesi, segnando un ritorno alla mobilità privata rispetto al periodo pre-Covid. Oltre all’introduzione di nuove linee, si rende necessaria una maggiore efficienza del servizio per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare l’offerta di trasporto pubblico nella città.
Un calo del 20% nell’utilizzo del trasporto pubblico locale: è questo il bilancio emerso dai dati più recenti a Padova, che evidenziano un ritorno alla mobilità privata più marcato rispetto al periodo pre-Covid. La media nazionale, per fare un confronto, registra un decremento molto più contenuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Tram da via Libertà allo stadio, la rivoluzione del capolinea Notarbartolo: primi passi per le nuove linee
Leggi anche: La settimana di Dossier: primi passi per le nuove linee tram, tutti i retroscena dell'inchiesta su Cuffaro
Roma, tram tampona autobus a Manzoni: sei passeggeri contusi - È accaduto lungo la linea 3 del tram in via Emanuele Filiberto, all'altezza di via Statilia nei ... ilmattino.it
Autobus si ribalta e finisce nella scarpata. Feriti autista e passeggeri - Pietralunga (Perugia), 21 febbraio 2025 – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, sulla SP 201 nei pressi di Pietralunga. lanazione.it
Tram, percorso il primo tratto della nuova linea senza passeggeri: manca l’ok del ministero per riaccendere i motori già lunedì - Oggi, paradossalmente, non ne gira neanche uno in città, ma con la partenza del collaudo del Sir 1 c'è stato anche ... ilgazzettino.it
SALETTA RELAX URBANA " in ritardo" - Il tram vorrebbe andare veloce, l’autobus vorrebbe rispettare l’orario, ma Milano è un "ecosistema" complesso come le connessioni tra neuroni in una mente pazzesca, e il mezzo privato pensa sempre di essere da - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.