Auto con quattro giovani si schianta a Duino | in due all’ospedale

A Duino Aurisina, un incidente stradale ha coinvolto un'auto con quattro giovani a bordo, che ha perso il controllo schiantandosi vicino al monumento ai Lupi di Toscana. A seguito dell’incidente, due dei ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e valutando eventuali cause e responsabilità.

Un'auto con quattro giovani a bordo perde il controllo e si schianta a Duino Aurisina, all'altezza del monumento ai Lupi di Toscana. È successo nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Il conducente, stando alle prime ricorstruzioni, sarebbe uscito di strada autonomamente per cause ancora da.

