Auto articolato si ribalta sulla provinciale | spavento per il conducente

Un autoarticolato si è ribaltato questa mattina sulla strada provinciale tra Tuturano e Cellino San Marco, causando momenti di preoccupazione. L’incidente, avvenuto intorno alle 7, ha coinvolto un mezzo pesante che ha perso il controllo e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

CELLINO SAN MARCO – Ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Si sono vissuti momenti di apprensione per il conducente di un autoarticolato coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 7 di oggi (lunedì 29 dicembre) sulla strada provinciale che collega Tuturano a Cellino San Marco.

