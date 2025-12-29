Austria – Freistadt inaugura la stagione 2026
L’inizio del 2026 in Austria si apre con l’evento di Freistadt, dove si svolge il primo round del Campionato Austriaco Rally, lo Jännerrallye. Dal 2 al 4 gennaio, 70 equipaggi si sfidano su un percorso tecnico di circa 167 chilometri cronometrati, segnando l’avvio ufficiale della stagione rallistica nel paese. Un appuntamento importante per gli appassionati di motorsport e per il panorama rallystico locale.
