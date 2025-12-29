Aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026 come e dove cambiano le tariffe

Dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un incremento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato questa variazione con una nota, confermando i nuovi importi e le modalità di applicazione delle tariffe. Per restare aggiornati sulle modifiche e pianificare i vostri spostamenti, è consigliabile consultare le fonti ufficiali e i dettagli pubblicati.

Il Mit ufficializza il rialzo delle tariffe. Con una nota ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che i pedaggi autostradali torneranno ad aumentare. Il tentativo dell'esecutivo di bloccare i rincari non è andato a buon fine: alla base della decisione ci sono la sentenza della Consulta e le determinazioni dell' Autorità di regolazione dei trasporti. Salvo alcune tratte specifiche, dal 2026 scatterà quindi un adeguamento tariffario al rialzo. Salvini: "Non è più possibile intervenire". Il ministro Matteo Salvini ha riconosciuto che non ci sono più margini di manovra.

