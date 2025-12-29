A Natale, l'inno di Carrara torna a essere presente nei messaggi dei cittadini, richiamando ricordi e senso di comunità. Composto nel 2013 da Paolo Biagini e Marco Iardella, questo brano rappresenta un simbolo di identità locale. Durante le festività, molte persone condividono il refrain, rafforzando il legame con la città e le sue tradizioni in un periodo di condivisione e riflessione.

CARRARA Con le feste di Natale torna a circolare l’ inno di Carrara. In molti lo ricorderanno. Era il 2013 quando Paolo Biagini e Marco Iardella, che aveva già scritto canzoni per lo Zecchino d’oro e vinto numerosi premi, si sedettero a un tavolino e composero un inno per la loro città. "Avevamo fatto un sondaggio sulle città che avevano già un inno - ricorda Biagini - e poi l’avevamo portato in commissione Cultura quando era sindaco Angelo Zubbani e avevamo seguito tutto l’iter per farlo diventare ufficiale. Poi tutto si interruppe". L’inno era stato adottato nelle cerimonie, alla fine delle nozze d’oro, dall’Università del tempo libero "dove eravamo stati invitati ad ascoltarlo cantato dal coro", ma soprattutto il video relativo era stato caricato su YouTube dove aveva ottenuto 15mila visualizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auguri di Buon Natale. L’inno di Carrara è il refrain nei messaggi di tanti cittadini

