Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In e Verissimo – Le storie | Domenica 28 dicembre 2025
Ecco un'analisi degli ascolti televisivi di domenica 28 dicembre 2025, con dati Auditel relativi a programmi come Domenica In, Verissimo e altri. Questa panoramica offre un quadro chiaro delle performance dei principali appuntamenti pomeridiani, evidenziando i risultati ottenuti e le tendenze di ascolto delle reti italiane.
Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 28 dicembre 2025. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
