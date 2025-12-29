Attività straordinarie contro lo spaccio e i reati predatori controlli anche negli esercizi commerciali
Nella città di Priverno, i Carabinieri della compagnia di Terracina hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, ai reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale, con controlli anche presso esercizi commerciali. L'intervento si inserisce in un’attività mirata a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme nel territorio.
Servizio di controllo straordinario del territorio a Priverno, dove i carabinieri della compagnia di Terracina sono stati impegnati in particolare nell'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e ai reati predatori oltre che nel controllo della circolazione stradale.L'attività, condotta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Controlli a tappeto dei carabinieri: raffica di ispezioni negli esercizi commerciali
Leggi anche: Controlli a tappeto e oltre 100 arresti: la polizia intensifica la lotta ai reati predatori e allo spaccio
Oltre 700 persone identificate, 16 fogli di via e 12 decreti di allontanamento: il resoconto delle attività straordinarie di sicurezza durante le festività - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.