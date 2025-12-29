Attività straordinarie contro lo spaccio e i reati predatori controlli anche negli esercizi commerciali

Nella città di Priverno, i Carabinieri della compagnia di Terracina hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, ai reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale, con controlli anche presso esercizi commerciali. L'intervento si inserisce in un’attività mirata a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme nel territorio.

