Atterra per 3 volte con l’elicottero sulle piste da sci | sospesa la licenza di volo a Giorgio Oliva
L’Enac ha sospeso temporaneamente la licenza di volo a Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, dopo aver atterrato tre volte con il suo elicottero sulle piste da sci di Maniva Ski. La decisione è stata presa in via cautelativa, in seguito agli interventi che lo hanno visto tornare sulla stessa area, suscitando attenzione sulla regolamentazione delle operazioni di volo in zone sciistiche.
È atterrato ancora una volta con il suo elicottero sulle piste da sci e l'Enac ha sospeso, in via cautelativa, la licenza di volo a Giorgio Oliva l'imprenditore bresciano di 66 anni che ieri è tornato sul comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, così come due settimane fa. Questa volta aveva avvisato le autorità e la società che gestisce l'area sciistica ma non è bastato perchè l'Enac ha deciso di dare seguito al procedimento avviato lo scorso 18 dicembre, pochi giorni dopo l'atterraggio nello stesso comprensorio bresciano, e ha deciso che dovrà usare un altro mezzo per andare a sciare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
