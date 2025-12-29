Atterra di nuovo con l' elicottero sulle piste da sci | sospesa la licenza di volo all' imprenditore Giorgio Oliva
L'Enac ha sospeso la licenza di volo all'imprenditore Giorgio Oliva, noto per aver atterrato nuovamente sulle piste da sci con l'elicottero. La decisione si è resa necessaria a seguito di verifiche sulle operazioni dell'aviatore, in accordo con le normative vigenti. La sospensione riguarda esclusivamente la licenza di volo, senza influire su altre attività o aspetti legati alla sua persona.
L'ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha deciso di sospendere la licenza di volo a Bortolo Giorgio Oliva. Ieri, 28 dicembre, l'imprenditore bresciano di 66 anni è tornato sul comprensorio Maniva Ski a bordo del suo elicottero, così come due settimane fa e come aveva fatto anche lo scorso. 🔗 Leggi su Today.it
