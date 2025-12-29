Atterra con l’elicottero sulle piste | sospesa la licenza di volo all’imprenditore Giorgio Oliva

L’imprenditore Giorgio Oliva ha visto sospesa la licenza di volo dopo aver atterrato con il proprio elicottero vicino alle piste da sci, per la terza volta in meno di un anno. L’episodio solleva questioni sulla regolamentazione delle attività di volo private in aree di montagna e sulla sicurezza delle operazioni. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Per la terza volta in meno di un anno ha raggiunto le piste da sci con il proprio elicottero, atterrando vicine alle piste da sci. Ora per Bortolo Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, è scattata la sospensione cautelativa della licenza di volo da parte dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. L’ultimo episodio risale a ieri, quando Oliva è tornato a posarsi con il suo velivolo sul comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, replicando una manovra già compiuta il 13 dicembre scorso nello stesso luogo. Secondo quanto ricostruito, l’elicottero sarebbe sceso direttamente in area sciabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

