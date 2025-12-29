Attacco a Putin? Zelensky | Altre bugie

Zelensky ha respinto le dichiarazioni di Lavrov, ministro degli Esteri russo, che aveva accusato l'Ucraina di aver condotto un attacco con droni alla villa di Putin. Il presidente ucraino ha definito tali affermazioni come

Zelensky, 'attacco a Novgorod una bugia, Mosca mina la pace' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. ansa.it

Mosca accusa: 'I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale'. Zelensky: 'Bugie, la Russia mina la pace' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. ansa.it

#Zelensky: attacco alla residenza di #Putin Storia falsa x.com

Guerra in Ucraina, perché non può esserci uno sconfitto tra Putin e Zelensky: la pace e il lavoro complesso di Trump

