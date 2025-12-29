Attacco a Putin? Zelensky | Altre bugie
Zelensky ha respinto le dichiarazioni di Lavrov, ministro degli Esteri russo, che aveva accusato l'Ucraina di aver condotto un attacco con droni alla villa di Putin. Il presidente ucraino ha definito tali affermazioni come
17.50 Smentite da Zelensky le accuse del ministro degli Esteri russo Lavrov sull' attacco con droni alla villa di Putin. Il presidente ucraino, sui social, ha scritto che Mosca sta "usando dichiarazioni pericolose per minare la diplomazia" in cerca della pace. "Mosca ha inventato una storia falsa sull'attacco alla villa del dittatore russo, in modo da avere un motivo per continuare ad attaccare l'Ucraina, e rifiutarsi di fare i passi per porre fine alla guerra. Una tipica tattica bugiarda dei russi", ha denunciato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Mosca: «Droni di Kiev contro la residenza del presidente russo, pronta la rappresaglia». Zelensky: «Solo bugie». Trump chiama Putin
Leggi anche: Mosca accusa: "I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale". Zelensky: "Bugie, la Russia mina la pace"
Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Sono menzogne. Minano la pace”; Zelensky, 'attacco a Novgorod una bugia, Mosca mina la pace'.
Mosca accusa Kiev: droni sulla residenza di Putin. La replica: bugie - Il ministro degli Esteri russo Lavrov: blitz terroristico con 91 droni a lungo raggio, già pronta la rappresaglia. avvenire.it
Zelensky, 'attacco a Novgorod una bugia, Mosca mina la pace' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. ansa.it
Mosca accusa: 'I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale'. Zelensky: 'Bugie, la Russia mina la pace' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. ansa.it
#Zelensky: attacco alla residenza di #Putin Storia falsa x.com
Guerra in Ucraina, perché non può esserci uno sconfitto tra Putin e Zelensky: la pace e il lavoro complesso di Trump Le trattative - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-perche-non-puo-esserci-uno-sconfitto-tra-putin-e-zelensky-la-pace-e-il-lavoro-compl - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.