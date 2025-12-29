Attacco a Putin | 91 droni contro la villa Ma il piano di Kiev per ucciderlo fallisce

La Russia ha dichiarato di aver intercettato 81 droni lanciati contro la villa di Vladimir Putin tra Mosca e San Pietroburgo, attribuendo l’attacco a Kiev. Mosca ha annunciato una revisione della posizione negoziale sull’accordo per la fine del conflitto in Ucraina, definendo l’evento come un’attacco terroristico. La vicenda segna un ulteriore capitolo nelle tensioni tra i due paesi, senza tuttavia alterare significativamente le dinamiche del conflitto.

La Russia accusa Kiev di aver lanciato 81 droni contro la residenza di Vladimir Putin tra Mosca e San Pietroburgo, annunciando che avrebbe "rivisto" la posizione negoziale riguardo l'accordo per la fine della guerra in Ucraina dopo quello che ha definito "un attacco terroristico". Il ministro degli Esteri russo Sergeij Lavrov ha affermato i droni sono stati lanciati contro la "residenza ufficiale" del presidente Putin nella regione di Novgorod nella notte tra domenica e lunedì, aggiungendo che tutti sono stati distrutti dalla difesa aerea. Lavrov ha annunciato che la Russia ha scelto degli obiettivi in??Ucraina per "attacchi di ritorsione" e che la "posizione negoziale di Mosca sarà rivista".

