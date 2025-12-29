Atripalda laboratorio esperienziale di scrittura alla Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda ospita un laboratorio di scrittura rivolto a chi desidera approfondire le proprie capacità espressive. L’iniziativa, che si svolgerà domani, offre un’occasione per esplorare il mondo della scrittura in un ambiente accogliente e stimolante. Un momento dedicato alla condivisione e alla crescita personale attraverso esercizi pratici e confronto tra partecipanti.

La Biblioteca Comunale "L. Cassese" di Atripalda apre le sue porte alla creatività con un laboratorio esperienziale di scrittura, in programma domani. L'iniziativa propone un percorso coinvolgente e stimolante, pensato per avvicinare i partecipanti al piacere della parola scritta attraverso.

