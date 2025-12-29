A Atripalda, si conclude un periodo di incertezza con la nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, Barbarisi, che subentra a Mazzariello. Dopo settimane di attesa, il Consiglio si è riunito per eleggere la nuova figura di rappresentanza, segnando un importante passo avanti per l’amministrazione locale. Questa scelta rafforza il percorso di stabilità e continuità dell’ente, offrendo nuove prospettive per il futuro della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Comune di Atripalda si volta pagina. Dopo settimane – anzi mesi – di attesa e incertezze, il Consiglio Comunale ha finalmente un nuovo Presidente. Si tratta di Lello Barbarisi, già consigliere delegato alla cultura. La sua elezione arriva al termine di una fase piuttosto confusa, segnata dagli annunci di dimissioni del presidente uscente Franco Mazzarello, più volte dichiarate ma mai realmente formalizzate nei mesi di campagna elettorale con l’ormai ex Presidente candidato nella lista Fratelli D’Italia Da tempo Mazzarello ( assente oggi in Aula ndr) aveva manifestato l’intenzione di lasciare l’incarico, creando una situazione poco chiara e alimentando il dibattito politico dentro e fuori l’aula consiliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Atripalda, Barbarisi Presidente del Consiglio al posto di Mazzariello

Leggi anche: ODCEC Salerno, addio all’ex presidente Adriano Barbarisi

Leggi anche: Addio ad Adriano Barbarisi, ex presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Domani Consiglio comunale di fine anno ad Atripalda: dimissioni del presidente Mazzariello e svolta sul mercato settimanale.

A fuoco auto presidente Consiglio comunale Atripalda, un arresto - La notte del 17 marzo scorso aveva dato fuoco all'auto del presidente del Consiglio comunale di Atripalda, in provincia di Avellino, Franco Mazzariello. ansa.it

A fuoco l'auto del presidente del Consiglio comunale di Atripalda - Indagini in corso per far luce sull'incendio che ad Atripalda, in provincia di Avellino, ha distrutto nella notte l'auto del presidente del Consiglio comunale e consigliere provinciale, Francesco ... rainews.it

LA RESISTENZA DELL'ARMA. Carabinieri contro il nazifascismo. La storia eroica di Giovanni Frignani e di Raffaele Aversa approda ad Atripalda, in Irpinia, da dove veniva la famiglia di Aversa. Bella serata partecipata e commovente con gli amici Aldo Renzul - facebook.com facebook