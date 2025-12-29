Atleta trapiantato consegna all’Ismett di Palermo la medaglia vinta ai mondiali

Luca Sinagra, atleta e paziente di ISMETT, ha consegnato all’istituto la medaglia vinta ai mondiali. Dopo un trapianto di rene avvenuto dieci anni fa presso il centro di Palermo, Sinagra ha raggiunto importanti risultati sportivi, testimonianza di una piena ripresa. L’evento sottolinea l’efficacia delle terapie di trapianto e il valore della riabilitazione.

PALERMO (ITALPRESS) – Luca Sinagra, paziente di ISMETT, è tornato nel centro che dieci anni fa gli ha ridato la vita con un trapianto di rene. Ha consegnato la medaglia e la maglietta indossata ai World Transplant Games di Dresda, i mondiali dedicati agli atleti trapiantati, tenutisi lo scorso agosto. Luca aveva solo 18 anni quando ha affrontato il trapianto. Dopo i primi mesi di recupero, era riuscito a riprendere l'attività fisica, ma una serie di infezioni lo ha costretto a fermarsi, con un forte impatto sulla salute e sul morale. «Ero arrivato a trascorrere giornate intere a letto – racconta – finchè la dottoressa Buscemi mi ha fatto capire che la sedentarietà era il vero nemico.

