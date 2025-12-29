Atalanta ore di attesa per Zappacosta | sabato 3 arriva la Roma di Gasp
L'Atalanta si prepara ad affrontare la sfida contro la Roma di Gasp, in programma sabato 3 gennaio. Dopo la pausa di lunedì 29 dicembre, i nerazzurri tornano in campo martedì 30, con particolare attenzione alle condizioni di Zappacosta, alle prese con un affaticamento ai flessori. La squadra si avvicina all’incontro con l’obiettivo di recuperare pienamente e affrontare la partita con serenità.
CALCIO. Lunedì 29 dicembre giornata di riposo per i nerazzurri, reduci dal ko contro l’Inter. Martedì 30 alla ripresa occhi puntati sul laterale, alle prese con un affaticamento ai flessori. Conto alla rovescia per il ritorno del grande ex. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
