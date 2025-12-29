Atalanta Inter vittoria scaccia demoni Ma il vero esame per Chivu è…

L’Inter ottiene una vittoria importante contro l’Atalanta, che rappresenta un passo avanti nel percorso di riscatto. Tuttavia, per Cristian Chivu e la sua squadra, il vero test resta ancora da affrontare, con obiettivi più ambiziosi e sfide più impegnative. La sfida di oggi offre motivazioni e spunti per continuare a migliorare, mantenendo alta la concentrazione e l’attenzione sui prossimi impegni.

Inter News 24 Atalanta Inter, una vittoria scaccia demoni per gli uomini di Cristian Chivu. Ma il vero esame per il tecnico rumeno è questo qua. Si chiude con un successo fondamentale il 2025 della Beneamata. Espugnando la New Balance Arena di Bergamo per 1-0, i ragazzi guidati da Cristian Chivu — l'ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d'Italia — rispondono colpo su colpo alle vittorie di Milan e Napoli, riprendendosi la vetta solitaria della Serie A. Come sottolineato dall'analisi di Libero, i meneghini hanno confermato una superiorità ormai storica contro gli orobici, centrando la nona vittoria consecutiva negli scontri diretti.

