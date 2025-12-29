Atalanta Inter una sola colpa per i meneghini E Pio Esposito…

Nell'incontro tra Atalanta e Inter, i nerazzurri hanno mostrato una prestazione solida, con un unico punto debole riconosciuto dagli analisti. La sfida, guidata da Cristian Chivu, ha evidenziato aspetti positivi e aree di miglioramento per entrambe le squadre. Tra i protagonisti, Pio Esposito si distingue come elemento interessante nel contesto della partita. Un’analisi obiettiva di una gara ricca di spunti tecnici e tattici.

Inter News 24 Atalanta Inter, i ragazzi di Cristian Chivu hanno avuto un solo demerito nel corso della gara. E su Francesco Pio Esposito.. Vincere a Bergamo non è mai un’impresa scontata, specialmente quando la pressione delle inseguitrici si fa sentire. Eppure, la Beneamata ha risposto presente ai successi di Milan e Napoli, confermandosi in vetta alla classifica con una prestazione di estrema maturità secondo La Gazzetta dello Sport. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri hanno mostrato il volto di una squadra solida e cinica, capace di gestire i nervi anche nei momenti di massima spinta orobica. Lautaro Martinez: il risolutore implacabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, una sola colpa per i meneghini. E Pio Esposito… Leggi anche: Calciomercato Inter, la società nerazzurra blinda Pio Esposito! L’investimento per il futuro dei meneghini Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’Atalanta ci aveva provato sul serio: la rivelazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Atalanta Inter, una sola colpa per i meneghini. E Pio Esposito…. Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo - Gli uomini di Palladino contendono ai nerazzurri la 17ª giornata di campionato. tuttosport.com

Atalanta-Inter 0-1: Lautaro Martinez supera Carnesecchi, Chivu batte Palladino e torna in vetta alla classifica di Serie A - I nerazzurri chiudono il 2025 nel migliore dei modi superando l'Atalanta per 1- eurosport.it

Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

Marotta nel pre Atalanta-Inter: “Le parole di Conte Non voglio entrare in polemica con lui, Conte è un bravo comunicatore e sa spostare l’attenzione. Il favorito è nettamente il Napoli, è campione in carica, ha messo sul mercato soldi importanti ed è l'unica squ - facebook.com facebook

Palladino dopo Atalanta-Inter: "Partita condizionata dagli episodi". VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com

