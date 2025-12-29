Atalanta Inter meneghini di nuovo in vetta E quel brivido sul finale…

Dopo la recente sfida tra Atalanta e Inter, i nerazzurri di Cristian Chivu si sono riportati in testa alla classifica di Serie A. La partita ha visto un risultato equilibrato e un finale avvincente, che testimonia l’incertezza e l’equilibrio del campionato. Questa vittoria consente all’Inter di consolidare la posizione di vertice, mantenendo alta l’attenzione in vista delle prossime giornate di campionato.

Inter News 24 Dopo Atalanta Inter i ragazzi di Cristian Chivu sono tornati al comando della classifica di Serie A. E quel brivido sul finale di partita.. Nonostante la pressione esercitata dai successi pomeridiani di Milan e Napoli, la Beneamata non trema e risponde con una prova di forza al Gewiss Stadium. La squadra guidata da Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei campioni d’Italia — riconquista il primato solitario in classifica, superando l’Atalanta in una sfida che il Corriere della Sera paragona a una scalata su una difficile palestra di roccia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, meneghini di nuovo in vetta. E quel brivido sul finale… Leggi anche: Atalanta Inter anche sul mercato: i meneghini vogliono fortemente Ederson. Il piano Leggi anche: Lautaro riporta l’Inter in vetta, successo di misura nel finale. Spreco Samardzic per l’Atalanta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Atalanta-Inter, più di una gara: voci di mercato su Ederson, Bellanova, Palestra e Scalvini; Atalanta, arriva l’Inter: ecco i convocati al New Balance Arena; Cinque cose su Atalanta-Inter 0-1 (e dintorni): due errori gravi ci puniscono, ma loro han fatto di più; Atalanta-Inter sarà visibile gratis in tv: come fare per vedere la partita di Serie A su DAZN. Atalanta-Inter 0-1: video, gol e highlights - 0 sul campo dell'Atalanta ed è di nuovo davanti a tutti in classifica. sport.sky.it

