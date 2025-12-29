Atalanta Inter | le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Ecco tre aspetti meno evidenti della sfida tra Atalanta e Inter, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita si è disputata a Bergamo alle 20:45 e ha visto due squadre in cerca di punti fondamentali. Scopriamo alcuni dettagli e curiosità che potrebbero essere passati inosservati durante il match, offrendo un’analisi più approfondita di questa importante sfida di campionato.

Le tre curiosità sulla partita delle 20:45 Atalanta Inter: partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A E' andata in scena a Bergamo la partita fra Atalanta e Inter, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco le tre cose che non sono state notate durante la partita. L'Inter passa a Bergamo.

L'Inter batte l'Atalanta e torna in vetta - Intorno alla mezzora di gioco l’Atalanta si affaccia con maggior continuità dalle parti di Sommer e al 32’ Zappacosta recupera un pallone in area interista e galoppa fino ai 20 metri dalla porta ... rainews.it

ASSIST fantacalcio Atalanta-Inter: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Atalanta Inter – Un solo gol: questo quanto basta all’Inter per vincere il big match della 17^ giornata contro l’Atalanta ed ottenere i tre punti che gli consentono di sorpassare il ... fantamaster.it

Serie A, Atalanta-Inter 0-1: gli ospiti tornano in vetta Bologna-Sassuolo 1-1 Cremonese-Napoli 0-2, Milan-Verona 3-0, Pisa-Juventus 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Torino-Cagliari 1-2, Lecce-Como 0-3, Parma-Fiorentina 1-0 Cronaca testuale su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SERIE A 17^ Giornata Atalanta-Inter 0-1 #LautaroMartinez (65') #SkySport #SkySerieA #AtalantaInter x.com

