Atalanta Inter il retroscena da bordocampo | la frase e il gesto fatto da Palladino come quello di Chivu!

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Atalanta e Inter, un episodio inaspettato ha attirato l'attenzione: il gesto e la frase di Palladino, che hanno ricordato quelli di Chivu. Un momento che ha suscitato curiosità tra gli appassionati, offrendo uno sguardo interessante sui retroscena di bordo campo. Ecco i dettagli di questa scena e il suo contesto nella partita.

Inter News 24 Ecco di che si tratta. All’indomani della vibrante sfida del Gewiss Stadium, decisa dalla zampata del solito Lautaro Martinez su perfetto invito del subentrato Pio Esposito, emergono interessanti retroscena tattici e ambientali. La lente d’ingrandimento del format BordoCam di DAZN, curato dal puntuale bordocampista Davide Bernardi, ha svelato i dettagli nascosti che hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore dell’ Inter. L’analisi delle immagini esclusive raccolte a ridosso delle due panchine evidenzia come la vera, grande differenza tra le due compagini sia stata la gestione mentale e tecnica dei momenti chiave da parte dei rispettivi reparti offensivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

atalanta inter retroscena bordocampoRetroscena Atalanta-Inter: “Ad un certo punto Palladino faceva il gesto di Chivu…” - Cosa è successo tra le due panchine nerazzurre durante la sfida di ieri sera al New Balance Stadium di Bergamo ... msn.com

atalanta inter retroscena bordocampoDIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Inter 0-1: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com

Inter su Palestra: il piano dell'Atalanta per gennaio e il retroscena su Roma e Juventus - Da una parte Dumfries e Luis Henrique, dall'altra Dimarco e Carlos Augusto che all'occorrenza può fare anche il braccetto. calciomercato.com

