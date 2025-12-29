Atalanta Inter Chivu si prende la vetta nel 2025 | la mossa per dare scacco matto a Palladino!

Nel campionato 2025, Atalanta e Inter si contendono la vetta della classifica. Con una strategia studiata, Chivu ha saputo guidare la sua squadra verso una posizione di rilievo, mettendo pressione su Palladino e il suo Brescia. Analizzando le mosse e le dinamiche recenti, si evidenzia come queste scelte possano influenzare l’andamento della stagione, offrendo uno sguardo obiettivo sulle potenzialità e le sfide delle due squadre.

Inter News 24 L’analisi del Corriere dello Sport. Il 2025 dell’ Inter va in archivio con il sorriso più dolce: la vittoria ottenuta alla New Balance Arena contro l’ Atalanta vale molto più dei semplici tre punti. Espugnando Bergamo, i campioni d’Italia rispondono alle vittorie delle rivali e si riprendono la testa solitaria della classifica. Secondo l’attenta disamina del Corriere dello Sport, il match è stato deciso da un confronto di filosofie opposte. Da una parte la Dea guidata da Raffaele Palladino, scesa in campo con un atteggiamento eccessivamente rinunciatario e un baricentro basso, nella speranza di colpire in contropiede; dall’altra la formazione di Cristian Chivu, capace di mantenere ordine e lucidità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, Chivu si prende la vetta nel 2025: la mossa per dare scacco matto a Palladino! Leggi anche: “Scacco matto”. Garlasco, caso verso la svolta dopo la mossa dei carabinieri Leggi anche: “Scacco matto”. Garlasco, c’é la svolta dopo la mossa dei carabinieri: roba grossa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Djimsiti regala, Lautaro non perdona: Inter, colpo a casa Atalanta e primato in classifica; Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Luis Henrique e Zielinski, davanti Thuram e Lautaro Martinez; Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta; Atalanta-Inter 0-1, Lautaro punisce la squadra di Palladino nel momento migliore. Samardzic fallisce il pari. Inter, Chivu replica a Conte dopo la vittoria sull'Atalanta: "Non mi interessa" - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha espresso con chiarezza la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, un successo che permette ai nerazzurri di chiudere il 2025 ... it.blastingnews.com

Atalanta-Inter, stampa severissima nonostante la vittoria: non mancano le insufficienze per la squadra di Chivu - Vittoria pesantissima per l'Inter, che batte l'Atalanta per 1- spaziointer.it

Le 5 verità di Atalanta-Inter 0-1: Lautaro al suo top, Chivu merita rispetto. Akanji da centrale convince - Il capitano nerazzurro ancora una volta decisivo, l'allenatore soddisfatto della reazione. eurosport.it

Marotta nel pre Atalanta-Inter: “Le parole di Conte Non voglio entrare in polemica con lui, Conte è un bravo comunicatore e sa spostare l’attenzione. Il favorito è nettamente il Napoli, è campione in carica, ha messo sul mercato soldi importanti ed è l'unica squ - facebook.com facebook

Palladino dopo Atalanta-Inter: "Partita condizionata dagli episodi". VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.