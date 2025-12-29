Atalanta Inter Chivu manda un messaggio per lo scudetto e conferma una cosa | Lautaro re del 2025

In vista della sfida tra Atalanta e Inter, Chivu ha inviato un messaggio che rafforza la fiducia nella corsa allo scudetto, sottolineando l'importanza della squadra. Inoltre, il riconoscimento di Lautaro come protagonista del 2025 conferma il suo ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Questi segnali indicano un percorso solido e ambizioso per l’Inter nella stagione in corso.

Inter News 24 . L’analisi di Tuttosport. La pressione psicologica era alle stelle, ma la risposta è stata da grande squadra. Juventus, Milan e Napoli avevano già incassato il bottino pieno nel weekend, sedendosi comodamente sul divano in attesa di un passo falso della capolista per riaprire i giochi. Invece, l’Inter guidata dal tecnico Cristian Chivu non ha tremato, sfoderando una prestazione di personalità alla New Balance Arena ed espugnando il campo dell’ Atalanta. Come sottolinea l’analisi odierna di Tuttosport, quello andato in scena a Bergamo è un film già visto, quasi una maledizione per i padroni di casa: per gli orobici si tratta infatti della nona sconfitta consecutiva incassata contro la compagine milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, Chivu manda un messaggio per lo scudetto e conferma una cosa: Lautaro re del 2025 Leggi anche: Panucci: «Roma Inter sarà una prova per lo scudetto. Chivu? Mi sorprende che si pensi una cosa…» Leggi anche: Napoli Inter, Chivu manda un messaggio alla propria squadra: l’importanza del match di domani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Djimsiti regala, Lautaro non perdona: Inter, colpo a casa Atalanta e primato in classifica; Atalanta-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro, gli highlights; Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights. Lautaro riporta i nerazzurri in vetta; Djimsiti regalo di Natale, Lautaro glaciale: l'Inter batte l'Atalanta, Chivu da solo al comando. Atalanta-Inter, diretta: risultato in tempo reale e formazioni, Chivu nella trappola Bergamo - Gli uomini di Palladino contendono ai nerazzurri la 17ª giornata di campionato. tuttosport.com

Inter, Chivu: “Primo posto non scontato. Siamo pronti a lottare” - Le dichiarazioni di Cristian Chivu nell'intervista rilasciata dopo Atalanta- gianlucadimarzio.com

Lautaro manda ko l’Atalanta, l’Inter resiste in vetta - 0 contro l’Atalanta grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo e si riprende la testa della classifica, a +1 sul Milan e +2 sul Napoli. msn.com

TS - Atalanta- #Inter, film già visto. Segna l'imprescindibile Lautaro: che numeri per l'argentino x.com

L’Inter batte l’Atalanta, segna Lautaro I nerazzurri tornano in vetta - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.