Atalanta-Inter Chivu | Contento della prestazione nel calcio nulla è scontato Poi la risposta a Conte

Nell’incontro tra Atalanta e Inter, Chivu ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando che nel calcio nulla è scontato. La vittoria dell’Inter, siglata da Lautaro Martinez, permette ai nerazzurri di chiudere il 2025 in testa alla classifica di Serie A, evidenziando un risultato importante tra alti e bassi della stagione.

Basta una zampata di Lautaro Martinez per regalare all’Inter una vittoria pesantissima a Bergamo e chiudere il 2025, tra luci e ombre, con il primato solitario in Serie A. Un successo che avrebbe potuto assumere dimensioni anche più ampie, al netto di qualche brivido, e che certifica la solidità della squadra di Cristian Chivu. Nel post-partita, il tecnico nerazzurro ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Sul cambio Thuram-Esposito e sulla capacità dell’Inter di uscire dalla propria comfort zone, Chivu ha spiegato: “Sono contento della prestazione di Marcus, si è dato da fare, ha impegnato i difensori, ha corso e fatto le pressioni giuste. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

