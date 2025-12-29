Atalanta-Inter 0-1 Zielinski | Quando vinci sei sempre felice

L’Inter ha concluso il 2025 con una vittoria importante contro l’Atalanta, grazie a un gol di Zielinski. La partita, giocata il 28 dicembre, si è conclusa con il risultato di 0-1, confermando la determinazione della squadra. Zielinski ha commentato la vittoria sottolineando come il successo porti sempre soddisfazione. Un risultato che rafforza la posizione dell’Inter in campionato in un periodo di fine anno.

Il 2025 si è concluso nel migliore dei modi per l’Inter, che nella serata di oggi 28 dicembre è riuscita a battere per 0-1 l’Atalanta. Un successo fondamentale, per rispondere a Napoli e Milan vincenti rispettivamente contro Cremonese e Verona nel pomeriggio odierno. I nerazzurri sono riusciti a riprendersi la vetta della classifica, lasciandosi alle spalle la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna. La Beneamata si affaccia con il giusto piglio al nuovo anno, dando prova di poter tenere testa alle prime della classe con una vittoria dal peso specifico notevole. Al termine dell’incontro, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Quando vinci le partite sei sempre felice, poi abbiamo disputato un’ottima partita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

