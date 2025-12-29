Astrid Oeyre Slind vince la 10 km del Tour de Ski a Dobbiaco Ganz miglior italiana

Astrid Oeyre Slind si impone nella 10 km a tecnica classica di Dobbiaco, seconda tappa femminile del Tour de Ski. La norvegese conquista la vittoria davanti alle altre concorrenti, mentre la migliore italiana è Ganz. La competizione si è svolta con partenza a intervalli, offrendo uno spettacolo di tecnica e resistenza sulle piste valdostane.

Si chiude con la vittoria della norvegese Astrid Oeyre Slind la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli in quel di Dobbiaco, seconda tappa in versione femminile del Tour de Ski. Per lei una prova che non è dominata, ma la guida arriva dal quinto chilometro in poi per regalarsi una chiusura d’autore a 25’33?7 e un balzo al secondo posto della classifica dell’evento a tappe. Seconda posizione con continua, lunga, estenuante, ma alla fine vana, rincorsa per l’austriaca Teresa Stadlober, sempre molto vicina ai tempi di Slind, ma alla fine con 7 secondi di ritardo. Chiude il podio Jessie Diggins: l’americana consolida la leadership nel Tour de Ski arrivando a 8?8 da Slind e arrivando fondamentalmente anche lei su tempi simili a quelli di Stadlober da un certo punto in poi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Astrid Oeyre Slind vince la 10 km del Tour de Ski a Dobbiaco. Ganz miglior italiana Leggi anche: LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen Leggi anche: Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint 10 km, tv, startlist, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Astrid Oeyre Slind vince la 10 km del Tour de Ski a Dobbiaco. Ganz miglior italiana - Si chiude con la vittoria della norvegese Astrid Oeyre Slind la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli in quel di Dobbiaco, seconda tappa in ... oasport.it Astrid Øyre Slind vince la 10 km femminile a tecnica classica. Jessie Diggins chiude al 3° posto ed è la nuova leader di generale del Tour de Ski - Jessie Diggins chiude al 3° posto ed è la nuova leader di generale del Tour de Ski. eurosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.