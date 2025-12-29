Assunzioni mercati e tecnologie | un 2025 con il segno più per Fenix Automation

29 dic 2025

Nel 2025, Fenix Automation prosegue il suo percorso di crescita con nuove assunzioni, l’espansione in mercati internazionali e l’adozione di tecnologie innovative. L’azienda aretina si conferma tra le realtà più dinamiche nel settore della robotica industriale, rafforzando la propria presenza e consolidando la propria posizione nel panorama italiano e globale. Un anno di sviluppo che riflette l’impegno verso innovazione e crescita sostenibile.

Nuove assunzioni, nuovi mercati e nuove tecnologie nel 2025 di Fenix Automation. L’azienda aretina archivia un anno caratterizzato dal segno “più” dove è riuscita a consolidarsi tra le realtà maggiormente dinamiche del panorama italiano e internazionale della robotica industriale, contribuendo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

