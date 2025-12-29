Associazione Mitteleuropa chiude il 2025 con grandi traguardi e con una programmazione per il 2026 molto ambiziosa

L'Associazione Mitteleuropa conclude il 2025 con importanti traguardi e una pianificazione ambiziosa per il 2026. In 51 anni, ha contribuito a superare barriere culturali e mentali, promuovendo un approccio di apertura e collaborazione tra le comunità. Il 2025 si distingue come un anno di svolta, in cui il confine tra le persone si è sempre più dissolto, rafforzando il senso di appartenenza e di dialogo tra le diverse realtà del territorio.

