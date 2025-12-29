Assocalzaturifici | Il terzo trimestre 2025 attenua la flessione del settore
Nel terzo trimestre del 2025, il settore calzaturiero italiano mostra segnali di attenuazione della flessione, indicando una fase di stabilizzazione. In un contesto macroeconomico globale caratterizzato da incertezze, le aziende del settore continuano ad adattarsi alle nuove sfide, mantenendo un atteggiamento di prudenza e attenzione alle dinamiche di mercato. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso la ripresa e la sostenibilità del comparto.
Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto che, pur ancora in territorio negativo (-4,1% i ricavi nel campione di Associati su gennaio-settembre 2024), vede un’importante attenuazione della flessione: il terzo trimestre ha registrato infatti un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
