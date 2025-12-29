Assegno unico per i figli da gennaio gli aumenti per recuperare l’inflazione

Dal 1° gennaio 2026, l’assegno unico per i figli subirà un incremento dell’1,4%, in conformità con il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’aumento è stato deciso per adeguare il beneficio all’inflazione e riflette le variazioni dei costi della vita rilevate dall’Istat. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel contesto delle attuali dinamiche economiche.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Dal 1° gennaio 2026 l’ assegno unico universale aumenterà dell’1,4%. L’adeguamento è stato stabilito dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2025 e tiene conto dell’aumento del costo della vita rilevato dall’ Istat. Si tratta dell’aggiornamento annuale previsto dalla legge per evitare che l’ inflazione riduca il valore reale del contributo destinato alle famiglie con figli. L’aumento non riguarda solo gli importi mensili, ma anche le soglie Isee che determinano l’accesso alle diverse fasce dell’assegno. La prima soglia sale a 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

