Assegno di Inclusione | in questo caso scatta il taglio anche se soddisfi tutti i requisiti
L’Assegno di Inclusione rappresenta un sostegno importante per molte famiglie, ma in alcuni casi l’Inps può decidere di sospenderlo anche se si rispettano i requisiti richiesti. Questa situazione può creare incertezza tra i beneficiari, che potrebbero trovarsi senza il supporto economico anche in presenza delle condizioni previste dalla normativa. È importante conoscere le motivazioni e le procedure da seguire per tutelare i propri diritti.
Si mette male per moltissime famiglie che percepiscono l’Assegno d’Inclusione: in questo caso l’Inps lo taglia anche se si soddisfano i requisiti. Di seguito tutti i dettagli. L’Assegno d’ Inclusione è stato introdotto dal Governo di Giorgia Meloni con la Manovra di Bilancio 2024 ed è stato riconfermato anche per il 2026. Questo sussidio ha preso il posto del vecchio Reddito di Cittadinanza seppur con importanti differenze. Infatti per poterlo chiedere non è sufficiente avere Isee e reddito bassi. -(foto Ansa)- Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
