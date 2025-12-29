Assalto agli sportelli Atm nel Napoletano | esplosioni a Marigliano e Pomigliano dopo il colpo di Scisciano

Nella zona di Napoli, si sono verificati recenti episodi di assalti a sportelli ATM a Marigliano e Pomigliano d'Arco, dopo un precedente furto a Scisciano. Durante la notte, due bancomat sono stati oggetto di esplosioni, causando danni, ma senza feriti. La situazione evidenzia le sfide legate alla sicurezza degli istituti bancari nell’area nolana e vesuviana.

Notte di paura tra l’area nolana e vesuviana: uno sportello Atm rubato, un altro danneggiato. Nessun ferito. Prosegue senza sosta l’ondata di assalti agli sportelli Atm nel Napoletano. A poche ore dal colpo messo a segno a Scisciano, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat di una banca in via Ferrovia portando via una somma . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Assalto agli sportelli Atm nel Napoletano: esplosioni a Marigliano e Pomigliano dopo il colpo di Scisciano Leggi anche: Furti agli Atm nel Napoletano, colpi a Marigliano e Pomigliano Leggi anche: Sportelli Atm nel mirino dei ladri: colpi in diversi centri del Napoletano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino, arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro; Assalto con esplosivo a ufficio postale, prelevato sportello Atm; Ennesimo assalto al bancomat in Puglia: esplosione nella notte, banditi in fuga col bottino; Sventato assalto al bancomat. I Carabinieri mettono in fuga i ladri. Nel Napoletano gli sportelli Atm nel mirino dei ladri - dove alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l'Atm di una banca in via Ferrovia ed è stata portata via ... ansa.it

Scisciano, assalto notturno all’ATM di via Ferrovia: esplosione e fuga con il contante - Momenti di forte tensione questa notte a Scisciano, dove un gruppo di sconosciuti ha fatto esplodere lo sportello ATM di un istituto di assalto notturno all’ATM di via Ferrovia: esplosione ... marigliano.net

La Basilicata bancomat dei banditi: Ancora un assalto - Assalto nella notte con l’esplosivo al bancomat dalla Bper di Lauria: Torna il rischio delle chiusure degli sportelli Atm in Basilicata. quotidianodelsud.it

