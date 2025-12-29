Aspettando Marialonga teatro per i più piccoli all' Eliseo
Oggi ad Avellino si svolge una rappresentazione teatrale per i più piccoli presso l’Eliseo, nell’ambito del Festival delle Fiabe. L’evento, intitolato “Aspettando Marialonga”, offre un’occasione per bambini, famiglie e appassionati di cultura di condividere un momento di spettacolo e narrazione, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’appuntamento prosegue nel pomeriggio, arricchendo il programma dedicato al pubblico giovane.
Prosegue oggi, lunedì 29 dicembre, ad Avellino il Festival delle Fiabe, con un doppio appuntamento dedicato a bambini, famiglie e appassionati di cultura. La cornice è quella dell’Ex GIL – Cinema Eliseo, spazio che per l’occasione si trasforma in luogo di incontro tra suono, corpo ed emozioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
