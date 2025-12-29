Askatasuna parte la battaglia legale contro lo sgombero | chiesto l’accesso agli atti

A Torino, è iniziata la procedura legale contro lo sgombero di Askatasuna, con due cittadini che hanno richiesto l’accesso agli atti relativi alle procedure precedenti all’operazione del 18 dicembre. La richiesta coinvolge il Comune, la questura e la prefettura, nell’intento di chiarire i passaggi che hanno portato allo sgombero. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di fare maggiore chiarezza sulle procedure adottate e sui documenti ufficiali relativi all’intervento.

E' cominciata a Torino la battaglia legale contro lo sgombero di Askatasuna. Due cittadini che hanno fatto parte del Comitato dei proponenti del 'pattò con il Comune, hanno chiesto a Palazzo Civico, alla questura e alla prefettura il cosiddetto "accesso agli atti" che hanno preceduto l'operazione del 18 dicembre delle forze dell'ordine. In base alle norme, la pubblica amministrazione ha tempo 30 giorni per accettare o respingere (anche tacitamente) la richiesta; nel secondo caso è possibile rivolgersi al Tar. I due 'proponentì sono assistiti dall'avvocato Valentina Colletta. L'obiettivo della richiesta di accesso agli atti è di ricostruire i tempi e le modalità dello sgombero (comprese le comunicazioni che hanno riguardato questura, Comune e i due istituti scolastici della zona che la mattina del 18 dicembre hanno chiuso per ragioni di sicurezza pubblica). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

Luci, polemiche, assalti: così è morto il patto per Askatasuna, “Ci ho creduto fino alla fine”.

