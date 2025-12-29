Askatasuna l' avviso dei pm | si parte con 30 indagati

Askatasuna, organizzazione coinvolta negli eventi di sabato scorso, si trova sotto inchiesta. I pubblici ministeri hanno identificato trenta militanti, che saranno formalmente indagati nell’ambito delle indagini sui recenti scontri. Questa fase rappresenta un passo importante nel quadro delle attività investigative, mirate a chiarire le responsabilità e a fare luce su quanto accaduto durante l’evento.

Trenta militanti di Askatasuna sono stati identificati e saranno indagati per gli scontri di sabato scorso. Il 20 dicembre, gli antagonisti del centro sociale torinese avevano approfittato di una manifestazione pro-Pal per infiltrarsi, prendere la guida delle proteste e aggredire le forze dell’ordine. L’assalto è stata la prima risposta allo sgombero dell’immobile di Corso Regina Margherita 47, il covo dei teppisti sotto la Mole. Sassaiola contro le forze dell’ordine e tentativi di forzare il blocco, facendosi largo anche con rudimentali arieti e catapulte. Risultato: nove agenti feriti e il sequestro di fumogeni, bombolette di vernice, taniche di benzina, petardi e razzi, tubi metallici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

