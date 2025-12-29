Ascolti tv vince Se Fossi te bene anche il Milionario

Gli ascolti tv del 28 dicembre confermano il successo della mini serie Se Fossi te, che si aggiudica la prima posizione. Anche il game show Il Milionario registra buoni risultati, evidenziando l'interesse del pubblico per queste produzioni. La programmazione continua anche questa sera, offrendo ulteriori opportunità di visione. I dati riflettono le preferenze degli spettatori in questa giornata di fine anno.

I dati degli ascolti tv del 28 dicembre assegnano la vittoria alla mini serie Se Fossi te che andrà in onda anche questa sera. Ascolti TV | Domenica 28 Dicembre 2025. Vince Se Fossi Te (18.9%), il Milionario al 18.4%

