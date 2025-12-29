Ascolti TV Total Audience domenica 28 dicembre 2025 | boom per La Forza di una Donna +49K

Domenica 28 dicembre 2025, la programmazione televisiva ha visto Rai1 primeggiare con il film Se Fossi Te, che ha registrato un buon riscontro in termini di ascolti. Tra gli appuntamenti più seguiti, spicca la crescita di La Forza di una Donna, con un aumento di 49.000 spettatori rispetto alla settimana precedente. Questi dati evidenziano l’attenzione del pubblico verso le produzioni televisive di domenica sera.

Nella serata di domenica 28 dicembre 2025, in total audience, Rai1 conquista la vetta con Se Fossi Te, che ha raccolto 2.924.000 spettatori pari al 18.89% di share, in onda dalle 21:47 alle 23:37. Su Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha registrato 2.190.000 spettatori con uno share del 18.44%, trasmesso dalle 21:58 alle 00:58. Su Rai2, Le pistolere si ferma a 364.000 spettatori con il 2.05%. Su Italia 1, La banda dei Babbi Natale ha coinvolto 949.000 spettatori, pari al 5.72%. Su Rai3, dopo Report Lab con 955.000 spettatori e il 5.11% e una presentazione durata circa un'ora da 1.

