Il 28 dicembre 2025, i dati di ascolto televisivo evidenziano un buon risultato per Rai1, con la trasmissione

Bene la Rai. Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai1 Se Fossi Te ha registrato 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share in onda dalle 21:47 alle 23:37. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ottiene 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%. In onda su Rai2 Le pistolere si ferma a 362.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 La banda dei Babbi Natale non va oltre 944.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Report segna 1.246.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 648.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 514.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 28 dicembre 2025

