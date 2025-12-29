Ecco i principali ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025. Su Rai1, la trasmissione

Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai1 Se Fossi Te ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Le pistolere intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 La banda dei Babbi Natale incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Il mio angelo di Natale ottiene un netto di.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 28 Dicembre 2025

