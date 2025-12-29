Nella serata di domenica 28 dicembre 2025, su Rai1, i programmi più seguiti sono stati

Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai1 Se Fossi Te ha interessato 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share in onda dalle 21:47 alle 23:37. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4% dalle 21:58 alle 00:58. Su Rai2 Le pistolere intrattiene 362.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 La banda dei Babbi Natale incolla davanti al video 944.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Report segna 1.246.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 648.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 514. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 28 Dicembre 2025. Vince Se Fossi Te (18.9%), il Milionario al 18.4%

