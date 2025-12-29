Ascolti TV | Domenica 28 Dicembre 2025 Se Fossi Te al 18,9% Chi Vuol Essere Milionario al 18,4% successo per La banda dei Babbi Natale

Nella serata di domenica 28 dicembre 2025, i programmi televisivi hanno registrato risultati variabili. Su Rai1,

Nella serata di ieri, domenica 28 dicembre 2025, su Rai1 Se Fossi Te ha interessato 2.905.000 spettatori, pari al 18.9% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2, Le pistolere ha intrattenuto.000 spettatori con uno share del %, mentre su Italia1 La banda dei Babbi Natale ha incollato davanti allo schermo.000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Report ha segnato.000 spettatori pari al %, mentre su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato.000 spettatori con uno share del %. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

