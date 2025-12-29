Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025 | vince Rai1 con Se Fossi Te sfida serrata nell’Access Prime Time

Ecco i dati sugli ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025, con Rai1 che si conferma leader grazie a

Da Affari Tuoi a La Ruota della Fortuna, fino a Domenica In: tutti i dati Auditel della giornata, fascia per fascia Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025, Prima Serata: Rai1 in testa, bene anche Canale5 Gli ascolti tv di domenica 28 dicembre 2025 premiano Rai1, dove Se Fossi Te conquista 2.905.000 spettatori con uno . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025: vince Rai1 con Se Fossi Te, sfida serrata nell'Access Prime Time Ascolti tv del 28 dicembre, Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Gerry Scotti; Ascolti tv, La Ruota di Gerry Scotti batte ancora i pacchi di Stefano De Martino. E il fascino del Circo di Montecarlo colpisce ancora; Stasera in TV (28 dicembre): Jannik Sinner star in prime time e Ranucci punta al botto senza Fazio; RAI 1 * DOMENICA IN - 28/12 (14.00) : «IL SALUTO AL 2025 CON OROSCOPO E MUSICA, OSPITI TRA CINEMA E ATTUALITÀ. Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina) - Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ferma al 18,4%, Affari Tuoi mette nel mirino La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025: Se Fossi Te batte Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo, Report resiste su Rai3 - Ecco quali sono i programmi che hanno conquistato i Dati Auditel nella prima domenica dopo Natale 2025. comingsoon.it

Ascolti TV di domenica 28 dicembre 2025 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it

Ascolti TV | Domenica 21 Dicembre 2025. Il Milionario (18.8%) meglio dello speciale Telethon de L’Eredità (13.4%). De Martino 24.2% vs Scotti 24.9% Tutti i dati - facebook.com facebook

Grandi ascolti per #CTCF sul Nove per l’ultima puntata del 2025: 1,7 milioni di telespettatori e il 10% share, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Con 15 milioni di visualizzazioni dei video e oltre mezzo milione di interazioni, si conferma ancora un x.com

